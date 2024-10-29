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        Mersin'de yangın çıkan ev hasar gördü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:09
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        Mersin'de yangın çıkan ev hasar gördü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Barbaros Mahallesi'ndeki iki katlı evin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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