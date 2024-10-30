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        Mersin'de 16 kilo 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Mersin'de bir iş yerinde 16 kilo 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:03
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        Mersin'de 16 kilo 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Mersin'de bir iş yerinde 16 kilo 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen iş yerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi.

        Operasyonda şüpheliler M.T, S.T, H.B.Y, F.Ş. ve B.M.T. gözaltına alındı.

        Aramalarda 16 kilo 168 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 65 litre kimyasal sıvı, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mühimmat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 400 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, H.B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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