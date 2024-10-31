Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Spor'da hedef Avrupa kupalarına katılmak

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 10 yıl sonra yeniden yükselen Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sezon sonunda Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Spor'da hedef Avrupa kupalarına katılmak
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 10 yıl sonra yeniden yükselen Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sezon sonunda Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor.

        Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Mersin ekibi, 7 puanla 5. sırada bulunuyor.

        Sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkati çeken Mersin Spor, ligin yeni ekibi olmasına rağmen sıralamadaki iyi konumunu ileriye taşımak ve belirlediği "Avrupa hedefine" ulaşmak için mücadele ediyor.

        Takımın başantrenörü Can Sevim, AA muhabirine, ilk haftalar için belirledikleri hedeflere ulaştıklarını ve aldıkları 3 galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

        Sahalarında oynadıkları maçları kaybetmediklerine dikkati çeken Can Sevim, "Önemli rakiplerle oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan önemli takımları yenmeyi başardık. Zor bir deplasmandan da galibiyet çıkardık. Şimdi yolumuza daha güvenli adımlarla ilerleyebiliriz." dedi.

        Basketbolseverlere seyir zevki yüksek bir oyun izlettirdiklerini anlatan Can Sevim, "Kadromuz gün geçtikçe daha da oturacak. Hem savunmayı hem hücumu ikisini beraber daha iyi yaptığımızda daha iyi yerlere geleceğiz. Bizim hedefimiz kesinlikle seneye bu takımın Avrupa kupalarında yer almasını sağlamak." diye konuştu.

        Beşiktaş Fibabanka maçının hazırlıklarına devam ettiklerini aktaran Can Sevim, "Sert ve tehlikeli bir rakibe karşı oynayacağız. Bunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Kartal Özmızrak: "Lige iyi başladık"

        Akdeniz temsilcisinin oyuncularından Kartal Özmızrak da güzel bir atmosfer yakaladıklarını ifade etti.

        Kentin basketbola ilgisinin kendilerini motive ettiğini dile getiren Kartal, "Her maçın güzel bir atmosferde geçeceğine eminiz. Bu artarak devam edecektir. Avrupa kupası oynamak istiyoruz. Ligi gidebileceğimiz en üst sıralarda bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kartal Özmızrak, Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Mersin Spor, sezonun 5. haftasında deplasmanda 2 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Bozyazı'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı
        Bozyazı'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı
        Bocce Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefi "7'de 7"
        Bocce Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefi "7'de 7"
        Bozyazı'da okul kantinleri denetlendi
        Bozyazı'da okul kantinleri denetlendi
        DSİ'nin projesi Mersin'de 83 bin 600 dekar arazisini suya kavuşturacak
        DSİ'nin projesi Mersin'de 83 bin 600 dekar arazisini suya kavuşturacak
        Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası yarın Mersin'de başlayacak
        Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası yarın Mersin'de başlayacak
        Mersin'de devrilen minibüsteki 1 kişi yaralandı
        Mersin'de devrilen minibüsteki 1 kişi yaralandı