Mersin'de 34 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

Çalıntı olduğu belirlenen 2 motosikletin ele geçirildiği denetimlerde, 8 motosiklet de trafikten men edildi.

Uygulamada 678 motosikleti kontrol eden ekipler, eksikleri olduğu belirlenen 34 sürücüye 237 bin 124 lira ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 13 noktada 52 ekip ve 121 personelin katalımıyla uygulama yapıldı.

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