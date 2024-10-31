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        Mersin'de 34 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

        Mersin'de polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetiminde 34 kişiye 237 bin 124 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:32
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        Mersin'de 34 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi
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        Mersin'de polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetiminde 34 kişiye 237 bin 124 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 13 noktada 52 ekip ve 121 personelin katalımıyla uygulama yapıldı.

        Uygulamada 678 motosikleti kontrol eden ekipler, eksikleri olduğu belirlenen 34 sürücüye 237 bin 124 lira ceza kesti.

        Çalıntı olduğu belirlenen 2 motosikletin ele geçirildiği denetimlerde, 8 motosiklet de trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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