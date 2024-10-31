Mersin'de 34 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi
Mersin'de polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetiminde 34 kişiye 237 bin 124 lira ceza kesildi.
Mersin'de polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetiminde 34 kişiye 237 bin 124 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 13 noktada 52 ekip ve 121 personelin katalımıyla uygulama yapıldı.
Uygulamada 678 motosikleti kontrol eden ekipler, eksikleri olduğu belirlenen 34 sürücüye 237 bin 124 lira ceza kesti.
Çalıntı olduğu belirlenen 2 motosikletin ele geçirildiği denetimlerde, 8 motosiklet de trafikten men edildi.
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