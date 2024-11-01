Boccede Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, Mersin'de devam ediyor

Milli takım antrenörleri Yakup Niyazi Kutlay ve Yılmaz Güzelocak da ay-yıldızlı sporcuların başında müsabakalara çıkıyor.

İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın'dan oluşan Bocce Milli Takımı, elemelerde performans sergilemeye devam edecek.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde devam ediyor.

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