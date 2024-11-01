Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler kasımda denize girdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler kasımda denizde yüzdü.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının da 26 derece ölçüldüğü ilçede turistler ve vatandaşlar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi sahilinde vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden bazıları kumsalda yürüyüş yaptı, bazı kişiler de denize girdi.

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, gazetecilere, Kızkalesi'nde yazdan kalma günlerin yaşandığını söyledi.