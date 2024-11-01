Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
M.T. (31) yönetimindeki 35 BNB 159 plakalı otomobil ile S.Ç. (61) idaresindeki 33 AUG 933 plakalı motosiklet, Mersin-Erdemli istikameti Tömük mevkisinde çarpıştı.
Kazada motosikletin sürücüsü S.Ç. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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