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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 23:17 Güncelleme: 01.11.2024 - 23:36
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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

        M.T. (31) yönetimindeki 35 BNB 159 plakalı otomobil ile S.Ç. (61) idaresindeki 33 AUG 933 plakalı motosiklet, Mersin-Erdemli istikameti Tömük mevkisinde çarpıştı.

        Kazada motosikletin sürücüsü S.Ç. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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