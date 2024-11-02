ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Caner Bahadır
İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 10, Heal 20, Elif Emirtekin 10, Alleyne 14, Hurt 33, Ecem Erk 3, Büşra Akgün 6, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 3, Ceylin Beyza Altunpa 5
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Thomas 10, Traylor 23, Pelin Derya Bilgiç 8, Juskaite 6, Li 34, Melis Gülcan 6, Aslı Çil, Fatma Nur Şimşek, Başak Gemalmaz, Gizem Tüzün 2, Yağmur Kübra Taşar
1. Periyot: 28-31
Devre: 50-54
3. Periyot: 76-73
MERSİN
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