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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:14 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:30
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Caner Bahadır

        İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 10, Heal 20, Elif Emirtekin 10, Alleyne 14, Hurt 33, Ecem Erk 3, Büşra Akgün 6, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 3, Ceylin Beyza Altunpa 5

        YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Thomas 10, Traylor 23, Pelin Derya Bilgiç 8, Juskaite 6, Li 34, Melis Gülcan 6, Aslı Çil, Fatma Nur Şimşek, Başak Gemalmaz, Gizem Tüzün 2, Yağmur Kübra Taşar

        1. Periyot: 28-31

        Devre: 50-54

        3. Periyot: 76-73

        MERSİN

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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