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        Erdemli'de çocuklara robotik kodlama eğitimi veriliyor

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, çocuklara robotik kodlama eğitimi verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:10 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:36
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        Erdemli'de çocuklara robotik kodlama eğitimi veriliyor
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, çocuklara robotik kodlama eğitimi verilmeye başlandı.

        Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede hayata geçirilen proje kapsamında, yazılım ve robotik kodlama alanlarına ilgi duyan öğrenciler belirlendi.

        Belediye tarafından kurulan Robotik Kodlama Atölyesi'nde 20 haftalık eğitim planı hazırlandı.

        Çocuklara yönelik başlayan projede, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da eğitmen oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, amaçlarını geleceği kodlayan ve tasarlayan bir nesil yetiştirmek olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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