Erdemli'de çocuklara robotik kodlama eğitimi veriliyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde, çocuklara robotik kodlama eğitimi verilmeye başlandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, çocuklara robotik kodlama eğitimi verilmeye başlandı.
Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede hayata geçirilen proje kapsamında, yazılım ve robotik kodlama alanlarına ilgi duyan öğrenciler belirlendi.
Belediye tarafından kurulan Robotik Kodlama Atölyesi'nde 20 haftalık eğitim planı hazırlandı.
Çocuklara yönelik başlayan projede, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da eğitmen oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, amaçlarını geleceği kodlayan ve tasarlayan bir nesil yetiştirmek olduğunu kaydetti.
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