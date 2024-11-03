Mersin'de evden meyve bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'in Anamur ilçesinde, bir evde çıkan ve meyve bahçesine sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin'in Anamur ilçesinde, bir evde çıkan ve meyve bahçesine sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kılıç Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, evdeki tüp ve av tüfeğine ait fişeklerin patlaması sonucu meyve bahçesine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev ve meyve bahçesi zarar gördü.
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