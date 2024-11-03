Mersin'de evden meyve bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

Kılıç Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, bir evde çıkan ve meyve bahçesine sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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