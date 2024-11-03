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        Mersin'de evden meyve bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Anamur ilçesinde, bir evde çıkan ve meyve bahçesine sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:06
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        Mersin'de evden meyve bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, bir evde çıkan ve meyve bahçesine sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kılıç Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, evdeki tüp ve av tüfeğine ait fişeklerin patlaması sonucu meyve bahçesine sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

        Yangın nedeniyle ev ve meyve bahçesi zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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