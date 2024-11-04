Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İsmet İnönü Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar araçlarından inerek yaralıların yardımına koştu.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, aynı istikamette seyreden bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.
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