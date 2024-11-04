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        Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 23:05 Güncelleme: 04.11.2024 - 23:05
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        Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İsmet İnönü Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.

        Kazayı gören vatandaşlar araçlarından inerek yaralıların yardımına koştu.

        Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, aynı istikamette seyreden bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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