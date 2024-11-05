Mersin'de kuyuya düşen kadın kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyuya düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyuya düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, A.K. (60), Şehitishak Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan boş su kuyusuna düştü.
Kadının sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kuyuya giren itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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