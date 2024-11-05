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        Mersin'de kuyuya düşen kadın kurtarıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyuya düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 08:53 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:01
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        Mersin'de kuyuya düşen kadın kurtarıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyuya düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, A.K. (60), Şehitishak Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan boş su kuyusuna düştü.

        Kadının sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kuyuya giren itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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