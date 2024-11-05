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        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:00
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        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üretilen sahte içkiler ve kaçak makaronların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 42 litre sahte içki, 3 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 kilo kaçak tütün ele geçiren ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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