Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 05.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:00
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üretilen sahte içkiler ve kaçak makaronların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 42 litre sahte içki, 3 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 kilo kaçak tütün ele geçiren ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.
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