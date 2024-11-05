Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Yapılan aramada 42 litre sahte içki, 3 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 kilo kaçak tütün ele geçiren ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

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