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        Mersin'de cenazenin defnedildiği alanda 1100 sikke bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cenazenin defini sırasında 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 19:19 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:30
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        Mersin'de cenazenin defnedildiği alanda 1100 sikke bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cenazenin defini sırasında 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu.

        İlçede bir ay önce trafik kazası geçiren Nuri Kavas (26), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kavas'ın cenazesi kılınan namazın ardından Yunusoğlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Bu sırada, cenazenin defnedildiği toprak üzerinde sikke ve seramik parçaları görenler durumu jandarma ve Tarsus Müze Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler ve yetkililer cenazenin defnedildiği alana güvenlik şeridi çekti.

        Nuri Kavas'ın aile yakınlarının gözetiminde yapılan çalışmada 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu.

        Sikkeler ve seramik parçaları incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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