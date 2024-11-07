Mersin'de cenazenin defnedildiği alanda 1100 sikke bulundu

Sikkeler ve seramik parçaları incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Nuri Kavas'ın aile yakınlarının gözetiminde yapılan çalışmada 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu.

Bu sırada, cenazenin defnedildiği toprak üzerinde sikke ve seramik parçaları görenler durumu jandarma ve Tarsus Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cenazenin defini sırasında 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu.

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