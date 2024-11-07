Mersin'in simge yapılarından Kırmızı-Lacivert İşhanı'nda yıkım hazırlıkları başladı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki kentin simge yapılarından Kırmızı-Lacivert İşhanı'nın yıkımı için hazırlıklara başlandı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki kentin simge yapılarından Kırmızı-Lacivert İşhanı'nın yıkımı için hazırlıklara başlandı.
Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bir süre önce boşaltılan işhanının çevresinde Mersin Büyükşehir Belediyesince güvenlik önlemleri alındı.
İhaleyi alan firma yetkililerinin yıkım hazırlığına başladığı işhanına iş makineleri de getirildi.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından işhanında kontrollü yıkım gerçekleştirilecek.
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