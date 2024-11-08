Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı" başladı

        Mersin'de bölgenin tarımsal potansiyelini tanıtma amacıyla düzenlenen "Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 09:22 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de "Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de bölgenin tarımsal potansiyelini tanıtma amacıyla düzenlenen "Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı" başladı.

        Bölgede yetişen tropikal ürünlerin tanıtılacağı fuarın ilk gün kapsamında kortej yürüyüşü ve açılış töreni düzenlendi.

        Törene, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve kent protokolü de katıldı.

        Fuar, 10 Kasım'da sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin davasında 2. duruşma başladı!
        Narin davasında 2. duruşma başladı!
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        İsrailli taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı
        İsrailli taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Mersin'in simge yapılarından Kırmızı-Lacivert İşhanı'nda yıkım hazırlıkları...
        Mersin'in simge yapılarından Kırmızı-Lacivert İşhanı'nda yıkım hazırlıkları...
        Mersin'de cenazenin defnedildiği alanda 1100 sikke bulundu
        Mersin'de cenazenin defnedildiği alanda 1100 sikke bulundu
        Mezar kazısında 500'den fazla sikke bulundu
        Mezar kazısında 500'den fazla sikke bulundu
        Lösemi farkındalığı kapsamında Mersin Üniversitesi'nde etkinlik yapıldı
        Lösemi farkındalığı kapsamında Mersin Üniversitesi'nde etkinlik yapıldı