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        Cennet-Cehennem obruklarının ziyaretçi sayısı 10 ayda 70 bin arttı

        Mersin'de 70 metre derinliğindeki "cennet" ve 128 metrelik ürkütücü yapısıyla "cehennem" olarak adlandırılan tarihi obrukların ziyaretçi sayısının 10 ayda 70 bin arttığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:14
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        Cennet-Cehennem obruklarının ziyaretçi sayısı 10 ayda 70 bin arttı
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        Mersin'de 70 metre derinliğindeki "cennet" ve 128 metrelik ürkütücü yapısıyla "cehennem" olarak adlandırılan tarihi obrukların ziyaretçi sayısının 10 ayda 70 bin arttığı belirtildi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı" kapsamında yürütülen iyileştirme çalışmalarıyla yenilenen Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem obrukları, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

        Yeşil tabiatı ve dibinden akan suyuyla "cennet" olarak adlandırılan obrukta ziyaretçiler asansör ve 452 basamaklı yürüyüş yolunun sonunda Meryem Ana Kilisesi, Zeus Tapınağı ve 260 metre genişliğindeki mağarayı gezebiliyor.

        Ziyaretçiler içbükey kenarları nedeniyle inilmesi mümkün olmayan Cehennem obruğunu da cam seyir terası sayesinde inceleyebiliyor.

        - Yıl sonuna kadar hedef 500 bin ziyaretçi

        Tarihi alanı ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile Silifke Müze Müdürü Nilgün Yılmazer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Pehlivan, daha sonra gazetecilere, Cennet-Cehennem obruklarının ilgi uyandırdığını söyledi.

        Yenileme çalışmalarının önemli olduğunu belirten Pehlivan, "Bu yılın 10 ayında yaklaşık 350 bin kişi Cennet-Cehennem ören yerimizi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı geçen yıla göre 70 bin kişi arttı, sayının yıl sonunda 500 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

        Pehlivan, obruklarda gece müzeciliği projesini de hayata geçireceklerinin bilgisini vererek, ilgi duyan yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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