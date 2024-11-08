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        Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dini nikahlı eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:26 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:26
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        Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dini nikahlı eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Ziya Ecer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Tutuksuz yargılanan A.E, N.B, Ö.B, R.B. ile hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Pınar Bayrak'ın yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Söz verilen tutuklu sanık Ziya Ecer, olay günü dini nikahlı eşi Pınar Bayrak'ın kendisine neden yokken hakarette bulunduğunu ileri sürdü.

        O sırada 2 çocuğunu markete gönderdiğini dile getiren Ecer, şu beyanda bulundu:

        "Pınar, söylenmeye devam ediyordu, sinirlendim ve ona 2-3 tokat vurdum. Bilinci yerindeydi. Daha sonra evdeki en küçük çocuğumla ilgileniyordum. Bir süre geçtikten sonra banyodan düşme sesi geldi. Gidip baktığımda eşim yerde yatıyordu. Pınar'ı kaldırdım ve içeriye götürdüm. Kendisine gelmeyince arkadaşım A.E. ile hastaneye götürdük. Polis ifademi aldı, daha sonra tutuklandım."

        Tutuksuz yargılanan A.E, N.B, Ö.B, R.B. de haklarındaki delil karartma iddialarını kabul etmedi.

        Duruşmada söz verilen maktul Bayrak'ın yakınları, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

        Tarafların avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Mersin'de 3 Ağustos'ta Çiftlikköy Mahallesi'nde Ziya Ecer ile dini nikahlı eşi Pınar Bayrak arasında tartışma çıkmış, darbedildiği öne sürülen Bayrak hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Ecer tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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