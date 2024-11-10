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        Hatayspor'un 167 günlük galibiyet hasreti sona erdi

        SERKAN AVCİ - Tredyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 12. hafta maçında Gaziantep FK karşısında elde ettiği 3-1'lik skorla 167 gün sonra galibiyet hasretini dindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:06
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        Hatayspor'un 167 günlük galibiyet hasreti sona erdi
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        SERKAN AVCİ - Tredyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 12. hafta maçında Gaziantep FK karşısında elde ettiği 3-1'lik skorla 167 gün sonra galibiyet hasretini dindirdi.

        Bu sezon ilk haftada konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenilerek lige mağlubiyetle başlayan Akdeniz ekibinde, dördüncü haftada Samsunspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Pulat'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşan Hatayspor, deneyimli teknik adamla sahaya çıktığı 6 müsabakadan 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

        Bordo-beyazlılar, bu sonuçlarla 10 maçta 7 mağlubiyet ve 3 beraberlikle alarak hanesine toplamda 3 puan yazdırabildi.

        - Son galibiyet geçen sezon ligin son haftasından

        Akdeniz ekibi, ligin 12. haftasında dün Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

        Müsabakada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Rui Pedro, Funsho Bamgboye ve Carlos Strandberg kaydetti.

        Ligde son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor karşısında alan bordo-beyazlılar, 167 günlük hasretini dindirmeyi başardı.

        Bordo-beyazlı ekip, Gaziantep FK'ye karşı aldığı galibiyetle bu sezon ilk kez hanesine 3 puan yazdırdı.

        - Ligde 18. sırada

        Geçen sezon aynı dönemde hanesine 14 puan yazdırmayı başaran Akdeniz ekibi, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

        Süper Lig'de puanını 6'ya yükselten Atakaş Hatayspor, ligde 18. sırada yer alıyor.

        Akdeniz ekibi, 24 Kasım Pazar günü ligin 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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