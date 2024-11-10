Hatayspor'un 167 günlük galibiyet hasreti sona erdi

Bordo-beyazlı ekip, Gaziantep FK'ye karşı aldığı galibiyetle bu sezon ilk kez hanesine 3 puan yazdırdı.

Bordo-beyazlılar, bu sonuçlarla 10 maçta 7 mağlubiyet ve 3 beraberlikle alarak hanesine toplamda 3 puan yazdırabildi.

Pulat'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşan Hatayspor, deneyimli teknik adamla sahaya çıktığı 6 müsabakadan 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon ilk haftada konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenilerek lige mağlubiyetle başlayan Akdeniz ekibinde, dördüncü haftada Samsunspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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