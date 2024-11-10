Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Bozyazı ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'ndaki yapılan törende Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Seyhan ilçesindeki Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu'nda düzenlenen programda da öğretmen ve öğrenciler şiir okudu.

Aladağ ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törene Kaymakam Hasan Ali Kurt ve Belediye Başkanı Kemal Özdemir ile vatandaşlar katıldı. Aladağ Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda devam eden programda öğrenciler şiir okudu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Programa, Vali Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ertan Sümer, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da katıldı.

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) düzenlenen programda 6. Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu ile ÇÜ Devlet Konservatuvarı türkü ve marşlar seslendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.