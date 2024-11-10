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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:29
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner

        Mersin Spor: Olaseni 23, Cobbs 18, Pineiro 13, Emre Tanışan, Cruz 14, Kartal Özmızrak, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3, Kairys 2, Canberk Kuş 3, Tevfik Akdamar﻿

        Anadolu Efes: Braynt 6, Thompson 2, Ercan Osmani 6, Oturu 26, Erkan Yılmaz 6, Beaubois 21, Johnson 3, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Burak Can Yıldızlı 2, Willis 9, Rıdvan Öncel

        1. Periyot: 20-24

        Devre: 33-51

        3. Periyot: 55-71

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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