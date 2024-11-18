Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de sulama kanalındaki kamyonette diş hekimi ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşmüş halde bulunan kamyonette diş hekiminin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:30 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sulama kanalındaki kamyonette diş hekimi ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşmüş halde bulunan kamyonette diş hekiminin cansız bedenine ulaşıldı.

        Baharlı Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşmüş kamyoneti görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı dalgıç ekipler sevk edildi.

        Sulama kanalında inceleme yapan dalgıçlar, araçta erkek cesedi olduğunu tespit etti.

        Kanaldan dışarı çıkarılan cesedin, Tarsus Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş hekimi Murat Çeviktürk'e (54) ait olduğu belirlendi.

        Çeviktürk'ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı, kamyonet de vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar
        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar
        Boşanma aşamasındaki kocası adliye yolunda vurdu!
        Boşanma aşamasındaki kocası adliye yolunda vurdu!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"

        Benzer Haberler

        Sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü diş hekimi öldü
        Sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü diş hekimi öldü
        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, yarın toprağa verilecek
        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, yarın toprağa verilecek
        Tarsus'ta odunlukta çıkan yangın söndürüldü
        Tarsus'ta odunlukta çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de düzenlenen 8. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi
        Mersin'de düzenlenen 8. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi
        Mersin'de firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı
        Mersin'de firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı
        Mersin'de 208 bin 830 makaron ele geçirildi
        Mersin'de 208 bin 830 makaron ele geçirildi