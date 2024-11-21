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        Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:31
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        Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 zanlı yakalandı.

        Adreslerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve silah mühimmatı ele geçirildi.

        Zanlılardan birinin 14 dolandırıcılık ve yağma suçundan, diğerlerinin de çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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