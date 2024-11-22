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        Mersin'de balık baykuşu fotoğraf sergisiyle tanıtılıyor

        Mersin'de "Balık Baykuşu Yok Olmadan Keşfet Projesi" kapsamında balık baykuşu konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:34
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        Mersin'de balık baykuşu fotoğraf sergisiyle tanıtılıyor
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        Mersin'de "Balık Baykuşu Yok Olmadan Keşfet Projesi" kapsamında balık baykuşu konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Mersin Kent Konseyi Doğa Derneği ve Yeryüzü Pazarı Derneği tarafından Akdeniz Bölgesi'nde varlığı tespit edilen balık baykuşlarının korunması amacıyla "Balık Baykuşu Yok Olmadan Keşfet Projesi" hazırlandı.

        Proje kapsamında bir alışveriş merkezinde açılan sergide, balık baykuşunun fotoğraf kareleri yer aldı.

        Etkinlik alanını ziyaret eden vatandaşlara baykuşlar hakkında bilgi verildi.

        Doğa Derneği Mersin Bölge Sorumlusu Turan Çetin, AA muhabirine, amaçlarının balık baykuşlarının nesillerini sürdürebilmelerine imkan sağlamak olduğunu söyledi.

        Balık baykuşunu tanıtmaya devam edeceklerini belirten Çetin, "Sergide fotoğraf karelerimiz ve altında balık baykuşu hakkında bilgiler yer alıyor. Vatandaşların fotoğraf çektirebilmesi için de interaktif bilgilendirme panosu hazırladık. Projeyle aslında balık baykuşunun yüz yıllardır Mersin'de yaşadığını ve yaşamaya devam etmesi için insanların neler yapması gerektiğini anlatan bir fotoğraf sergisi gerçekleştirdik." dedi.

        Sergi bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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