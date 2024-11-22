Mersin'de balık baykuşu fotoğraf sergisiyle tanıtılıyor

Mersin'de "Balık Baykuşu Yok Olmadan Keşfet Projesi" kapsamında balık baykuşu konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Mersin Kent Konseyi Doğa Derneği ve Yeryüzü Pazarı Derneği tarafından Akdeniz Bölgesi'nde varlığı tespit edilen balık baykuşlarının korunması amacıyla "Balık Baykuşu Yok Olmadan Keşfet Projesi" hazırlandı.

Balık baykuşunu tanıtmaya devam edeceklerini belirten Çetin, "Sergide fotoğraf karelerimiz ve altında balık baykuşu hakkında bilgiler yer alıyor. Vatandaşların fotoğraf çektirebilmesi için de interaktif bilgilendirme panosu hazırladık. Projeyle aslında balık baykuşunun yüz yıllardır Mersin'de yaşadığını ve yaşamaya devam etmesi için insanların neler yapması gerektiğini anlatan bir fotoğraf sergisi gerçekleştirdik." dedi.