Hatayspor, Süper Lig'de deplasman galibiyeti özlemini de sonlandırma peşinde

SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de son deplasman galibiyetini geçen sezon 27 Ocak'ta alan Atakaş Hatayspor, 13. haftada konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 puan hedefliyor.

Geçen sezon 27 Ocak'ta ligin 23. haftasında Adana Demirspor'a konuk olduğu müsabakadan 1-0 galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, 3 puan sevinci yaşadığı karşılaşmadan bu yana deplasmanda kazanamıyor.

Bu süreçte Galatasaray'a 2-1, Onvo Antalyaspor ve Net Global Sivasspor'a 3-2, ikas Eyüpspor'a 2-0 yenilen Akdeniz ekibi, Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Teknik ekip ve futbolcuların geçen hafta tesis gezisi ve taraftar buluşması kapsamında Hatay'ı ziyaret ettiğini anımsatan Mıstıkoğlu, "Hatay'a gelen futbolcular hangi şehir için oynadıklarını daha iyi gördü. Bu ziyaret onları motive etti. Daha fazla hırslandılar. Kendilerine olan güvenleri arttı." dedi.

Konyaspor maçını "kritik bir viraj" olarak değerlendiren Mıstıkoğlu, şunları kaydetti: