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        Mersin'de öğretmenlerden halk oyunları gösterisi

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde okul idarecileri ve öğretmenler halk oyunları gösterisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:28
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        Mersin'de öğretmenlerden halk oyunları gösterisi
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde okul idarecileri ve öğretmenler halk oyunları gösterisi sundu.

        Yenişehir İlkokulu'nda görev yapan idareci ve öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Mutlu Öğretmen, Mutlu Öğrenci" sloganıyla kutlama programı düzenledi.

        Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte idareci ve öğretmenler, şarkılar eşliğinde halk oyunları oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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