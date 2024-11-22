Mersin'de öğretmenlerden halk oyunları gösterisi
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde okul idarecileri ve öğretmenler halk oyunları gösterisi sundu.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde okul idarecileri ve öğretmenler halk oyunları gösterisi sundu.
Yenişehir İlkokulu'nda görev yapan idareci ve öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Mutlu Öğretmen, Mutlu Öğrenci" sloganıyla kutlama programı düzenledi.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinlikte idareci ve öğretmenler, şarkılar eşliğinde halk oyunları oynadı.
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