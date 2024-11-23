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        MEÜ ve Mersin ESOB arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Mersin ESOB) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:26 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:02
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        MEÜ ve Mersin ESOB arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Mersin ESOB) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Mersin ESOB'un açıklamasına göre, işbirliği protokolü MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ve ESOB Başkanı Veysel Sarı arasında imzalandı.

        Protokol kapsamında meslek odalarının üye ve çalışanları için başta mesleki eğitim olmak üzere çeşitli projeler hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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