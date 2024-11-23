Gülnar'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
Mersin'in Gülnar ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.
Gülnar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları iş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.
Denetimde bir ekmek fabrikasındaki 228 teneke pamuk yağının son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.
İşletme hakkında yasal işlem başlatan ekipler, ürünleri imha etti.
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