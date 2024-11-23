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        Gülnar'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:36 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:07
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        Gülnar'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.

        Gülnar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları iş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

        Denetimde bir ekmek fabrikasındaki 228 teneke pamuk yağının son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

        İşletme hakkında yasal işlem başlatan ekipler, ürünleri imha etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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