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        Mersin'de tipide mahsur kalan 6 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

        Mersin'de tipide mahsur kalan 6 kişilik 2 aile, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:21 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:21
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        Mersin'de tipide mahsur kalan 6 kişi ekipler tarafından kurtarıldı
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        Mersin’de tipide mahsur kalan 6 kişilik 2 aile, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Erdemli-Karaman kara yolunda bazı araçların tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 2 bin rakımlı kara yolunda mahsur kalan 2 ailenin bulunduğu 2 otomobildeki 6 kişiyi kurtardı.

        Sağlık sorunu olmadığı tespit edilen 6 kişi Güzeloluk Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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