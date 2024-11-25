Mersin'de tipide mahsur kalan 6 kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Mersin'de tipide mahsur kalan 6 kişilik 2 aile, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Mersin’de tipide mahsur kalan 6 kişilik 2 aile, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Erdemli-Karaman kara yolunda bazı araçların tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 bin rakımlı kara yolunda mahsur kalan 2 ailenin bulunduğu 2 otomobildeki 6 kişiyi kurtardı.
Sağlık sorunu olmadığı tespit edilen 6 kişi Güzeloluk Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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