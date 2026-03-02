Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de aranan 561 şüpheli ve 193 firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de polis ekiplerinin 10 günlük çalışmasında 193 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 561 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de aranan 561 şüpheli ve 193 firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de polis ekiplerinin 10 günlük çalışmasında 193 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 561 şüpheli yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin 10 günlük çalışmasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 193 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 561 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Mersin'de aranan 193 şahıs yakalandı
        Mersin'de aranan 193 şahıs yakalandı
        Mersin'de çocuklar tiyatro ve Kitobüs ile buluştu
        Mersin'de çocuklar tiyatro ve Kitobüs ile buluştu
        Mersin'in saklı cenneti Yerköprü Şelalesi ziyaretçileri hayran bırakıyor
        Mersin'in saklı cenneti Yerköprü Şelalesi ziyaretçileri hayran bırakıyor
        Minik satranç oyuncusunun, Akkuyu NGS sahasını görme hayali gerçekleştirild...
        Minik satranç oyuncusunun, Akkuyu NGS sahasını görme hayali gerçekleştirild...
        Mut'ta kayısı ağaçları adeta gelinliğe büründü
        Mut'ta kayısı ağaçları adeta gelinliğe büründü
        Mersin'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü