Mersin'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Akarsu Mahallesi'ndeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.

