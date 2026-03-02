Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 02.03.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Mersin'in Tarsus ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Akarsu Mahallesi'ndeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.

