Mersin'in Mut ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Mersin'in Mut ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgi ve değerlendirmeler sonucu Mersin'de kıyı kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı ile rüzgar ve tipi şeklinde fırtınanın bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi.