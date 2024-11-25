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        Mersin'in Mut ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Mersin'in Mut ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:28 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:28
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        Mersin'in Mut ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Mersin'in Mut ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgi ve değerlendirmeler sonucu Mersin'de kıyı kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı ile rüzgar ve tipi şeklinde fırtınanın bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Ulaşımda aksamalar, buzlanma, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Muhtemel olumsuzluklara karşı ilgili kamu birimlerimiz, ekiplerimiz yeterli sayıda personel ve araçla süreci yakından takip etmektedir. Mut ilçemizin kırsal kesimlerinde ve yaylalarında görülen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Mersin'i Karaman'a bağlayan Sertavul Geçidi tedbiren trafiğe kapatılmıştır. Mut ilçemizde taşımalı eğitim yapılan okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmiştir. İlimizin özellikle yüksek kesimlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın, yapılan meteorolojik duyuru ve uyarıları dikkate almaları, tedbirli davranmaları büyük önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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