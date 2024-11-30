Mersin'de tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralandı.
U.Y. idaresindeki 33 AVA 747 plakalı tır, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda park halindeki 01 ACJ 57 plakalı otomobil ile elektrik direğine çarptı.
Otomobildeki 1 kişinin yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle mahallede enerji kesintisi yaşandı.
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