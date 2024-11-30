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        Mersin'de tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 17:57 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:03
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        Mersin'de tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        U.Y. idaresindeki 33 AVA 747 plakalı tır, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda park halindeki 01 ACJ 57 plakalı otomobil ile elektrik direğine çarptı.

        Otomobildeki 1 kişinin yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle mahallede enerji kesintisi yaşandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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