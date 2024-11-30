Mersin'de tartıştığı komşusunu tabancayla öldüren kişi intihar etti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tabancayla Çetin'e ateş eden Keskin, sonrasında kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Elbeyli Mahallesi'nde Süleyman Keskin (45) ile komşusu Şükrü Çetin (31) arasında bahçelerinin sınırı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

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