Futbolu bırakıp başladığı teniste dünya şampiyonluğu yolunda raket sallayacak

YAKUP SAĞLAM - Futbol kariyerini sonlandırıp adım attığı teniste milli takıma seçilen 30 yaşındaki Berivan Altun Karademir, Türkiye ayağı Antalya'da düzenlenecek Masters Dünya Tenis Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmeyi hedefliyor.

Futbola 2005'te Mersin Camspor'un altyapısında başlayan Berivan, uzun yıllar profesyonel liglerdeki takımlarda forma giydi.

Berivan Altun Karademir, AA muhabirine, tenis kariyerine birçok kupa sığdırdığını söyledi.

Futbolculuk geçmişinin teniste avantaj sağladığını belirten Berivan, "Futbolcular, tenisi daha iyi oynuyor çünkü kortlarda kardiyo, koordinasyon ve ayakların çok iyi olması gerekiyor. Bu branşta ilerlemek istiyorum. Gelecek yıllarda daha iyi yerlerde olacağımı düşünüyorum ve bunun için çabalıyorum." dedi.