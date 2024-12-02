Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşların sesini duyurduğu özel bir gün olduğunu belirtti.

Engelliliğin, sosyal yönleriyle her vatandaşı yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husus olduğunu vurgulayan Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum. Devletimizin sunduğu tüm imkanlarla onların ve ailelerinin yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, kendilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."