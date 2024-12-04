Erdemli'de mesleki eğitim öğrencileri "Ahilik yemini" etti

Törene, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz de katıldı.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı da Ahilik geleneğini gençlerin devam ettireceğini belirtti.

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