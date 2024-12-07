Hatayspor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Emre Kargın yönetecek.
Ligde 8 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, rakibi Başakşehir 19 puanla 7. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 5 puan kazanan Akdeniz ekibi, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
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