Hatayspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda çalıştı.
Yaklaşın 1 saat 45 dakika süren idmanda futbolcular taktik çalışması yaptı.
Hatayspor, müsabaka için bugün İstanbul'a gidecek.
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