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        Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı yakalandı

        Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:14 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:53
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        Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı yakalandı
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        Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada ve ürün satışı yapılan bazı internet sitelerinde sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmada şüphelilerin, 99 kişiden 1 milyon 767 bin 178 lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

        Kimliği tespit edilen 15 zanlı, Mersin, Hakkari, Şanlıurfa, Antalya, Kilis ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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