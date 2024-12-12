Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada ve ürün satışı yapılan bazı internet sitelerinde sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı.