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        Mersin'de "Kapsayıcı Doğa Eğitimi ile Engelleri Kaldıralım" projesi hazırlandı

        Mezitli Özel Eğitim Uygulama Okulu koordinatörlüğünde, hazırlanan "Kapsayıcı Doğa Eğitimi ile Engelleri Kaldıralım" projesi kapsamında öğrenciler atık malzemelerden ürettikleri ürünleri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:17
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        Mersin'de "Kapsayıcı Doğa Eğitimi ile Engelleri Kaldıralım" projesi hazırlandı
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        Mezitli Özel Eğitim Uygulama Okulu koordinatörlüğünde, hazırlanan "Kapsayıcı Doğa Eğitimi ile Engelleri Kaldıralım" projesi kapsamında öğrenciler atık malzemelerden ürettikleri ürünleri sergiledi.

        Mezitli Özel Eğitim Uygulama Okulu öncülüğünde, Yenişehir Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu, Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Okulu, Akdeniz Özel Eğitim Anaokulu, Toroslar Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu ortaklığında "Kapsayıcı Doğa Eğitimi ile Engelleri Kaldıralım" projesi hazırlandı.

        Proje ile öğrencilere sıfır atık ve temiz çevre temalarıyla doğa bilincinin kazandırılması amaçlanıyor.

        Her ay farklı tema başlığı altında devam eden projenin bu ayında "Geri Dönüşüm" teması ele alındı.

        Öğrenciler, tema kapsamında atık malzemelerden ürettikleri ürünleri Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen geri dönüşüm defilesinde sergiledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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