Mersin'de "Kapsayıcı Doğa Eğitimi ile Engelleri Kaldıralım" projesi hazırlandı

Her ay farklı tema başlığı altında devam eden projenin bu ayında "Geri Dönüşüm" teması ele alındı.

Proje ile öğrencilere sıfır atık ve temiz çevre temalarıyla doğa bilincinin kazandırılması amaçlanıyor.

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