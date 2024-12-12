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        CHP'li Karatepe ve Demir, Mersin'de basın mensuplarıyla bir araya geldi

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir, Mersin'de basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:07
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        CHP'li Karatepe ve Demir, Mersin'de basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir, Mersin'de basın mensuplarıyla buluştu.

        Partinin ekonomi politikalarını anlatmak amacıyla başlatılan tur kapsamında kente gelen heyet, CHP Mersin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

        Toplantıda konuşan Yalçın Karatepe, CHP'nin "ekonomi takımı" olarak ziyaret ettikleri şehirlerde vatandaşlar ile iş dünyası, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediye yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.

        Karatepe, Türkiye'de gelir dağılımının bozulduğunu savunarak, "CHP olarak sosyal demokrat bir anlayışla, halkçı bakış açısıyla, Türkiye'de bozulan gelir dağılımını düzeltmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak, okula giden çocuklarımızın aç kalmamasını ve hijyenik ortamda eğitim almasını sağlamak, hukuk sistemindeki adaletsizlikleri ortadan kaldırabilmek için yola çıktık." dedi.

        İlk seçimde ülke yönetimine geleceklerine inandıklarını belirten Karatepe, "İlk sandık önümüze geldiğinde AK Parti'nin bütün zorlamalarına ve engellemelerine rağmen inanıyoruz ki CHP olarak sandıktan çıkacağız. Ülke yönetiminde karar mekanizmalarında görevlerimizin başına geçeceğiz. Görevlerimizin başına geldiğimizde de hayata geçireceğimiz politikalarla ülkeye yeniden refah, huzur ve adaleti getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "Kamu ile özel sektörün ekonomideki payı ve işlevini yeniden tanımlayacağız"

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de "ekonomi takımı"nın 11'inci ziyaretini Mersin'de gerçekleştirdiğini dile getirdi.

        Ziyaretlerde sorunlara yönelik çözüm önerileri sunup görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Demir, şöyle konuştu:

        "Cumhuriyet Halk Partisinin ekonomiye bakış açısındaki temel ilkeleri paylaşıyoruz. Nedir bu temel ilkeler? Biz, ekonomi programımızda ve yarınki hükümet programımızda kamu ile özel sektörün ekonomideki payı ve işlevini yeniden tanımlayacağız. Artık değişen dünya düzenine göre bunların yeniden tanımlanması gerekiyor. Şeffaf ve hesap verebilir bir ekonomik sistem kuracağız. Ödenen her kuruşun şeffaf şekilde nerede kullanıldığını vatandaşa anlatacağız. Vatandaşın bütçe hakkını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz."

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Karatepe ve Demir, konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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