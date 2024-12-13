Mersin'de 4 kuyumcuya sahte altın satan 6 zanlı tutuklandı

Mersin'de 4 kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 kuyumcu, bazı kişilerden aldıkları zincir ve kolyelerin sahte olduğunu tespit etti.

Zincir ve kolyelerin gümüş olduğunu ve üzerinin altınla kaplandığını belirleyen kuyumcuların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.