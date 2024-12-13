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        Mersin'de 4 kuyumcuya sahte altın satan 6 zanlı tutuklandı

        Mersin'de 4 kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:32
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        Mersin'de 4 kuyumcuya sahte altın satan 6 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de 4 kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 kuyumcu, bazı kişilerden aldıkları zincir ve kolyelerin sahte olduğunu tespit etti.

        Zincir ve kolyelerin gümüş olduğunu ve üzerinin altınla kaplandığını belirleyen kuyumcuların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan ve haklarında toplam 45 suç kaydı olan şüpheliler S.A, E.S, H.M, F.Y, V.Y. ve N.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

        Öte yandan, şüphelilerin kuyumculara sahte altınları sattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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