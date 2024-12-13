Bozyazı'da öğrencilere Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri anlatıldı
Mersin Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencileri, Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri konusunda bilgilendirildi.
Mersin Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencileri, Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri konusunda bilgilendirildi.
Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozyazı İlkadım Anaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere yaptıkları görevlerle ilgili bilgi veren ekipler, denizlerin korunması konusunda duyarlı davranılmasını istedi.
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