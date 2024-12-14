Şarkıcı Kenan Küçüközcan vefat etti
Şarkıcı ve besteci Kenan Küçüközcan, Mersin'in Erdemli ilçesinde 77 yaşında hayatını kaybetti.
Şarkıcı ve besteci Kenan Küçüközcan, Mersin'in Erdemli ilçesinde 77 yaşında hayatını kaybetti.
Huzurevinde rahatsızlanması üzerine 10 gün önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçüközcan yaşamını yitirdi.
Küçüközcan'ın cenazesi, Koyuncu Mahallesi'ndeki Çet Tepesi Mezarlığı'na götürüldü.
Kılınan cenaze namazının ardından Küçüközcan'ın naaşı, mezarlığın kimsesizler kısmına defnedildi.
Müzik kariyerinde birçok esere imza atan Kenan Küçüközcan, "Çilli Bom" şarkısıyla ünlenmişti.
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