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        Şarkıcı Kenan Küçüközcan vefat etti

        Şarkıcı ve besteci Kenan Küçüközcan, Mersin'in Erdemli ilçesinde 77 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:15
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        Şarkıcı Kenan Küçüközcan vefat etti
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        Şarkıcı ve besteci Kenan Küçüközcan, Mersin'in Erdemli ilçesinde 77 yaşında hayatını kaybetti.

        Huzurevinde rahatsızlanması üzerine 10 gün önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçüközcan yaşamını yitirdi.

        Küçüközcan'ın cenazesi, Koyuncu Mahallesi'ndeki Çet Tepesi Mezarlığı'na götürüldü.

        Kılınan cenaze namazının ardından Küçüközcan'ın naaşı, mezarlığın kimsesizler kısmına defnedildi.

        Müzik kariyerinde birçok esere imza atan Kenan Küçüközcan, "Çilli Bom" şarkısıyla ünlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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