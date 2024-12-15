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        6. Uluslararası Mersin Maratonu başladı

        Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 15.12.2024 - 10:29
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        6. Uluslararası Mersin Maratonu başladı
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        Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu başladı.

        "Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz" sloganıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda maratonun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi.

        Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl "Elite Label" kategorisine alınan maratona, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya'nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden 2 bin 172 sporcu katılıyor.

        Maratonda 42 kilometrelik yarışta 400, 10 kilometre yarışta ise 1772 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon kapsamında, halk koşusu yarışı da gerçekleştiriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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