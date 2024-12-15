6. Uluslararası Mersin Maratonu başladı

Maratonda 42 kilometrelik yarışta 400, 10 kilometre yarışta ise 1772 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon kapsamında, halk koşusu yarışı da gerçekleştiriliyor.

Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl "Elite Label" kategorisine alınan maratona, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya'nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden 2 bin 172 sporcu katılıyor.

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