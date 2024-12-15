Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Ogün Kamacı
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Calvo, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Rivas, Fernandes, Aboubakar
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Victor Hugo, Juan, Dennis, Bokele, Nazım Sangare, Djalma Silva, Miroshi, Romulo
Gol: Dk. 12 Romulo (Penaltıdan) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 29 Taha Altıkardeş, Dk. 45+6 Dennis (Göztepe)
MERSİN
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