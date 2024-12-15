Hatayspor-Göztepe maçının ardından

Hatayspor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın hakemine tepki gösterdi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atıç, "Ne kadar üzgün olduğumuzu anlatacak kelimeler bulamıyoruz. Geçen hafta Başakşehir maçı sonrası bir açıklama yapmıştık. 'VAR nerede var, VAR nerede yok? Anlayamıyoruz' demiştik ama bu hafta sağ olsunlar, bize anlattılar. VAR, Hatayspor aleyhinde var. Hatayspor lehinde VAR'ın olmadığını anlamış olduk." dedi.

"Birileri Hatayspor üzerinden bir yerlere mesaj vermek istiyorsa açık açık söylesinler." diyen Atıç, şöyle devam etti: "Bakın 'Hatay şehri' diyoruz. 'Hatayspor sadece bir kulüp değil, aynı zamanda bir şehrin travmasını bitirmeye çalışan bir spor kulübü.' diyoruz ama burada Hatayspor üzerinden birileri mesaj vermek istiyor. 18 Temmuz'da (Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu) Hatayspor ya da Hatay'ın duruşunu mu sorguluyorlar? Onu bilemiyoruz. Hakem arkadaş VAR'la birlikte maçı yönettiğini düşünüyor. Burada VAR'ın üstünde bir VAR olduğunu düşünüyorum çünkü bu kadar maç izliyoruz, hiçbir yerde VAR'ın 4-5 dakika oturup kritik yaptığı, spor yorumcuları gibi saatlerce pozisyon üzerinde durduğunu düşündüğümüz bir maç görmedik. Bu baktığınızda, iki pozisyonda da VAR hakemi, orta hakem 3-4 dakika boyunca pozisyon üzerinde çalışma yapıyor."

Atıç, Hatay'ın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatarak, şöyle konuştu: "Kusura bakmayın, canımız çok yanıyor. Bize galibiyetin ne kadar lazım olduğunu, bir şehrin yüzünün güldürülmesinin ne kadar ortada olduğunu bildiğimiz halde maalesef bugün burada hak yeniyor. Emek yeniyor. Hocayla konuşuyoruz. 'Dinleneceğim biraz, müsaade edin.' diyor. Bence bu hocanın ömür boyu dinlenmesi lazım. Yeter yaptığı operasyonlar. Antalya maçını gördünüz. Bugün Antalya maçının tekrarını sağlıyor. Kusura bakmasınlar, biz böyle bir hakem yönetimini, anlayışı asla kabul etmiyoruz. Karşı çıkıyoruz."