Mersin Üniversitesi "İyi Niyet Sözleşmesi" imzalandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Denizcilik Fakültesine ekipman desteği sağlamak amacıyla kurumlar arasında "İyi Niyet Sözleşmesi" imzalandı.

Mersin Deniz Ticaret Odası desteğiyle yaptırılan denizcilik fakültesine simülasyon cihazları ile laboratuvar malzemelerinin alımına ilişkin kurumlar arasında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Mersin Valiliği, MEÜ, Mersin Uluslararası Limanı (MIP), Mersin Deniz Ticaret Odası ve MEÜ Geliştirme Vakfı tarafından "İyi Niyet Sözleşmesi" hazırlandı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, üniversitenin rektörlük binasında düzenlenen imza töreninde, eğitimin her aşamasının büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Mersin Üniversitesi'nin her geçen büyüdüğünü dile getiren Pehlivan, üniversitede önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. Denizcilik fakültesinin çağın gerektirdiği donanıma sahip olması gerektiğini anlatan Pehlivan, "Denizcilik fakültesi modern binasıyla hem önemli fakültelerimizden biri olacak hem de sektöre, ilimize, ülkemize ayrıca dünya denizciliğine katkısı olacak." diye konuştu.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da üniversitenin daha iyi noktalara gelebilmesi için ellerinden geleni gayreti gösterdiklerini söyledi. İmzalanan sözleşmenin güç birliği şeklinde hazırlandığına değinen Yaşar, "Bu katkıyla denizcilik fakültemizi modern bina haline getirmiş olacağız. Ayrıca fakültemiz bu alanda Türkiye'nin en modern eğitim kurumlarından olacak." dedi.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh de bu işbirliğinin gelecek nesillere fırsatlar sağlayacağını ifade etti. Yapılacak desteğin eğitime katkı sağlayacağını anlatan Singh, "Son teknolojik ekipmanların sağlanmasındaki amaç Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerini giderek daha karmaşık ve rekabetçi bir hale gelen denizcilik sektöründe başarılı olmaları için araç ve becerilerle güçlendirmektir." diye konuştu.