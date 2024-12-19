Tarsus'ta park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.A'nın (41) kullandığı 33 DPU 62 plakalı hafif ticari araç, Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde park halindeki 33 HC 273 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan İ.A. ve yanındaki 2 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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