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        Tarsus'ta park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:38
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        Tarsus'ta park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İ.A'nın (41) kullandığı 33 DPU 62 plakalı hafif ticari araç, Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde park halindeki 33 HC 273 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan İ.A. ve yanındaki 2 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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